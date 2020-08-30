 
مباشر
عاجل
الأردن.. عزل 13 بناية في عمان بعد اكتشاف إصابات كورونا

بيان القوات المسلحة المصرية حول الاشتباكات في شمال سيناء

أخبار العالم العربي

بيان القوات المسلحة المصرية حول الاشتباكات في شمال سيناء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omqw

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تدمير 317 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، والقضاء على 73 منهم في شمال سيناء.

وأفاد البيان بأنه تم "تدمير واستهداف 317 وكرا وملجأ بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية".

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Sunday, 30 August 2020

وذكر أن القوات المسلحة نفذت "عمليات نوعية انتهت إلى مقتل فردين تكفيرين شديدي الخطورة" بحوزتهما بندقيتان آليتان وحزام ناسف، و"مقتل فردين تكفيرين" آخرين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة وأدوات أعاشه ومبالغ مالية.

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا