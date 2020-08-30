"تيار المستقبل" في لبنان يرشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة

أعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة يوم الأحد، أن "تيار المستقبل" رشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مصطفى أديب هو الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة.

وقالت قناة "mtv" نقلا عن مصادرها، إن السفير مصطفى أديب لا ينتمي إلى "تيار العزم" وإنما كان مديرا لمكتب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي زمن توليه رئاسة الحكومة.

ولفتت إلى أن سعد الحريري سيجتمع مع "نواب المستقبل" عند الساعة السابعة لإبلاغهم بمرشح الكتلة.

وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين.

ووفق التحقيقات فقد وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

المصدر: وكالات