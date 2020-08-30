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غريفيث يدعو لتوفير احتياجات اليمنيين من الوقود عبر ميناء الحديدة

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غريفيث يدعو لتوفير احتياجات اليمنيين من الوقود عبر ميناء الحديدة
Reuters pg
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
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أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه الشديد، إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله" الحوثية.

ودعا أطراف الأزمة اليمنية للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وقال في بيان عنه: "نقص الوقود خلف آثارا كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء والكهرباء والمواصلات. ولا بد من ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".

وأضاف: "لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية. أحث الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص".

المصدر: مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

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