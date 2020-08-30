الري السودانية: مناسيب النيل بدأت بالانخفاض

أعلنت وزارة الري السودانية أن منسوب النيل في محطة شندي تجاوز أعلى رقم مسجل له سابقا ليبلغ 18.08 متر بينما استقر المنسوب بمحطة الخرطوم عند 17.48 متر مرتفعا بـ22 سم.

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وقالت لجنة الفيضانات التابعة للوزارة اليوم الأحد، إن أحدث صور التقطتها الأقمار الاصطناعية فوق الهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت هطول أمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في فترة 27-29 أغسطس، ما قد يؤدي لانخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الأثيوبية ليوم غد الاثنين، ليكون الوارد في حدود 870 مليون متر مكعب، بعد ما كان عند 967 مليون متر مكعب أمس، بينما سيشهد إيراد أعالي نهر عطبرة استقرارا خلال اليومين القادمين.

وتوقعت اللجنة أن تشهد مناسيب النيل استقرارا خلال اليومين القادمين، وقالت إن المناسيب ستبدأ في الانخفاض بالخرطوم اعتبارا من الاثنين لتصل إلى 17.40 متر في الأربعاء، كما توقعت أن تسجل محطة شندي غدا 18.08 متر.

وأكدت أن محطة عطبرة سجلت اليوم 16.46 متر وستبدا في الانخفاض من الاثنين لتصل الأربعاء إلى 16.30 متر، مضيفة أن القطاعات عطبرة - سد مروي، سد مروي - الدبة، الدبة - دنقلا تشهد استقرارا في المناسيب.

المصدر: RT