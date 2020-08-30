"واتساب" يحرم معلمة سعودية من راتب شهرين

اشتكت معلمة تعمل في إحدى المدارس الأهلية في السعودية من عدم تسلمها راتبها لشهرين، بسبب غيابها عن إلقاء بعض الدروس عبر تطبيق "واتساب" أثناء تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأثناء تعليق الدراسة للفصل الدراسي الثاني في شهر رجب طلبت إدارة المدرسة منها وزميلاتها المعلمات إكمال الدروس عن طريق "الواتساب" وإنشاء مجموعة لكل فصل.

وفعلت ذلك واستمر تدريس الطالبات عن طريق المجموعة حتى إتمام المنهاج واعتماد النتائج للطالبات في نظام "نور" حينها، لكن إدارة المدرسة لم تقم بصرف رواتب الشهرين، وهما رجب وشعبان، بحجة الغياب رغم أن الدراسة في تلك الفترة كانت معلقة بسبب الجائحة، وتم اعتماد "واتساب" كوسيلة للحضور وإلقاء الدروس.

وأضافت أن المدرسة ألغت لاحقا العقد دون إنذار مسبق، وتواصلت مع المالكة ووعدت المعلمة بتسليم الرواتب في أقرب وقت، ولم تف بوعدها.

وناشدت المعلمة المسؤولين في قسم التعليم بجدة بضرورة فتح ملف تحقيق والوقوف على معاناتها مع المدرسة وإنصافها أسوة بزميلاتها اللاتي تسلمن كامل رواتبهن دون نقص.

المصدر: "سبق"