أبو الغيط يبحث مع ستيفاني وليامز سبل دفع تسوية الأزمة الليبية

استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح الأحد ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، وذلك في إطار زيارتها إلى القاهرة.

وبحث أبو الغيط مع المسؤولة الأممية مجمل التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

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وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ووليامز اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق المستشار عقيلة صالح، لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية، والعودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عرض خلال اللقاء لمجمل ثوابت الجامعة العربية بخصوص الوضع الليبي والمرتكزة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية، عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، ووضع ترتيبات متفق عليها لاستئناف التشغيل الكامل لمرافق النفط وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي في كافة أرجاء البلاد، وعودة أطراف الصراع في البلاد إلى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية وتتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية ترضي الجميع بنتائجها.

وأوضح المصدر أن وليامز أطلعت الأمين العام على مختلف الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها المختلفة، ومتابعة تنفيذ مخرجات "قمة برلين" لتأمين وحدة الصف الدولي من أجل مرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة.

المصدر: جامعة الدول العربية