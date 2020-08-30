وزيرة إماراتية تجري أول لقاء افتراضي مع نظيرها الإسرائيلي

أجرت وزير الدولة للأمن الغذائي والأمني الإماراتية، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، محادثات افتراضية مع وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستر.

وأكد الوزيران خلال المحادثات، التي جرت يوم 28 أغسطس في إطار اجتماع افتراضي بين الإمارات وإسرائيل، حسب بيان أصدره الجانب الإماراتي، على ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وتعهد الوزيران "بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي التي تمثل أولوية كبيرة في كل من الإمارات وإسرائيل، بالإضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البحث والتطوير، وتربية الأحياء المائية، والتقنيات الزراعية، وغيرها".

واتفق الطرفان، حسب البيان، على "تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين من أجل تعزيز العمل المشترك والمضي قدما في إعداد برنامج تعاون متكامل".

وقال الجانب الإماراتي إن هذا اللقاء يأتي "استكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط".

المصدر: وسائل إعلام إماراتية + وكالات