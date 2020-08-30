مصر.. اعتقال متهم ثان في قضية اغتصاب "فيرمونت" واحتجاز 3 آخرين في لبنان

ذكرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، أنها أمرت بحبس متهم ثان على ذمة التحقيقات في قضية اغتصاب جماعي مزعومة في فندق "فيرمونت" بالقاهرة عام 2014.

وقالت النيابة، في بيان، إنها أمرت "بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري".

وأضافت النيابة العامة المصرية أنها "واجهته بالاتهامات المسندة إليه، وجار استكمال التحقيقات" في القضية.

واعتقلت الشرطة الرجل في 28 أغسطس بعد أيام من اعتقال أول مشتبه به في القاهرة، وهو المتهم أمير زايد الذي أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام.

وألقت الشرطة القبض على أمير زايد حال محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين لاتهامه في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.

واتخذت النيابة العامة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الشرطة الدولية "الإنتربول"، ويجري استكمال التحقيقات.

وقال مكتب النائب العام، الأربعاء، إن 7 مشتبه بهم آخرين فروا من البلاد بين 27 و29 يوليو بعد أن بدأت المزاعم الموجهة لهم تنتشر على الإنترنت.

وفي لبنان، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أمس السبت أن 5 من المشتبه بهم الـ7 فروا إلى البلاد، وإنها اعتقلت 3 منهم في 28 أغسطس بعد تلقي إخطار من مكتب منظمة الشرطة الدولية الإنتربول في مصر"، وأشارت إلى أن 2 آخرين غادروا البلاد.

وساعد الغضب من التقاعس عن التحرك إزاء واقعة فندق "فيرمونت" بالقاهرة عام 2014 في إشعال حملة مناهضة للتحرش والاعتداءات الجنسية شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.

المصدر: وكالات