ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلا و6500 مصاب

أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الحد، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 190، فيما تجاوز عدد الجرحى 6500، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وذكر التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن انفجار الرابع من أغسطس الجاري أدى إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.

وأضاف أن 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت.

وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من المدينة وإثارة الغضب من نخبة سياسية يحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقال الجيش أمس السبت، إن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري واحد.

واستقالت الحكومة الحالية بسبب الانفجار، ومن المقرر أن تجري الرئاسة محادثات مع الكتل البرلمانية، يوم الاثنين المقبل، لتعيين رئيس وزراء جديد.

المصدر: رويترز