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الحلبوسي يحذر من "سيناريوهات مرعبة تجر العراق إلى المجهول"

أخبار العالم العربي

الحلبوسي يحذر من
رئيس مجلس النواب العراقي
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حذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، من "سيناريوهات غامضة ومرعبة قد تجر البلاد إلى المجهول".

وقال في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن "مسيرة الاصلاح في العراق تلكأت مرة بعد مرة رغم جهود الخيرين والشرفاء في هذا البلد، من خلال إعاقات متكررة ومتنوعة، ورغم مطالبات الشعب المشروعة بالتغيير والإصلاح من خلال انتخابات مبكرة وبرنامج حكومي يلبي مطالب المواطن، من فرص عمل وخدمات أساسية تضمن عيشا كريما له".

وأضاف: "لقد أخذنا ‏على عاتقنا المضي في هذا الطريق رغم كل الصعوبات والتحديات، من خلال جملة اجراءات هي من صميم واجبنا البرلماني، وفي مقدمتها التشريعات الجوهرية والرقابة الحازمة والتحرك السياسي مع الشركاء للتفاهم على خارطة طريق جادة وفاعلة تخرج البلد من دائرة الاختناق إلى فضاء من التقدم والتطور والإصلاح الحقيقي".

 

 

المصدر: RT

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