العراق يعد خطة لإعادة تنظيم العمالة الأجنبية

أعلن الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، نجم العقابي، عن تشكيل لجنة وزارية بطلب من البرلمان، تتولى إعداد قاعدة بيانات للأجانب العاملين في البلاد.

وقال في تصريح صحفي، إن "اللجنة تتكون من ممثل عن الوزارات والهيئات المعنية بهذا الملف، لتكون هنالك صورة واضحة عن عددهم وأماكن تواجدهم".

وأضاف، أن "هنالك لجنة مشتركة من المخابرات ووزارتي العمل والداخلية، لإغلاق ومحاسبة مكاتب التشغيل الوهمية، الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، وتساهم في ابتزاز المواطنين".

وأشار العقابي إلى "وجود مكاتب وشركات رسمية، حاصلة على إجازات رسمية من وزارة العمل".

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT