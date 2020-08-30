نصر الله: يجب اعتماد آليات واضحة لتوضيح مطالب الشعب اللبناني ونحن جاهزون لمناقشة أي طرح

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إنه لا أحد في لبنان يمكنه أن يدعي أنه يعبر عن إرادة الشعب اللبناني، ودعا إلى ضرورة اعتماد آليات واضحة لتوضيح مطالب الشعب.

وأعرب نصر الله في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العاشر من محرم، عن استعداد الحزب لمناقشة أي آلية توضح مطالب الشعب لقطع الطريق على كل من يفرض مطالب ويسميها شعبية.

وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" تأييده لإنجاز الإصلاحات والذهاب بها إلى أبعد مدى ممكن.

وقال نصر الله إن الحزب على استعداد لبحث أي عقد سياسي جديد، مشيرا إلى وجود مشكلة في الثقافة والعقلية السياسية في لبنان.

وأضاف أنه هناك قبولا لمبادرات خارجية دون أخرى، موضحا أنه لو قدمت إيران أو سوريا مبادرة فإن الأمر سيمثل مشكلة، ولكن إذا كانت هناك دعوة جاءت من رئيس آخر مثل الرئيس الفرنسي فذلك أمر طبيعي.

المصدر: RT