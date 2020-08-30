محاكمة وزير المالية المصري الأسبق تستأنف اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز".

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسني العالم ومحمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.

ونسبت النيابة لبطرس "تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية".

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا "عن قيام بطرس باستصدار موافقة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاغاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه".

المصدر: اليوم السابع