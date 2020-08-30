رئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية: جوبا نفذت ما التزمت به تجاه الشعب السوداني

قال رئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، إن جوبا نفذت ما التزمت به تجاه الشعب السوداني بتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال مخاطبته حفل توقيع آخر أوراق التفاوض بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" مساء السبت، بفندق كراون بعاصمة جنوب السودان جوبا.

وقال توت إنه سيقوم بمخاطبة سلفاكير بهذا الإنجاز المهم إيذانا ببدء الاحتفال، مضيفا: "الآن قادة الكفاح المسلح يمكنهم زيارة الخرطوم والقيام بمسؤولياتهم لأن المسؤولية أصبحت الآن مشتركة".

ودعا قادة "الجبهة الثورية" إلى القيام بمسؤولياتهم في العمل داخل أجهزة الدولة.

وأعلن السودان في وقت سابق الجمعة الماضي، أن الحكومة وحركات "الكفاح المسلح" بمسار دارفور والتي تضم 5 تنظيمات، وقعت بالأحرف الأولى على 7 من أصل 8 بروتوكولات حول ملف القضايا السياسية في عاصمة جنوب السودان جوبا.

المصدر: سونا