سفير طهران في بغداد: القوات الأمريكية حولت العراق إلى ساحة معركة معنا

قال السفير الإيراني لدى العراق إيرن مسجدي، خلال مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، إن القوات الأمريكية حولت العراق إلى ساحة معركة مع بلاده.

وأضاف: "إيران تعتقد أن الوجود الأمريكي لم يؤد إلا إلى زيادة انعدام الأمن ونمو الإرهاب، لكن دعمنا للحكومة العراقية غير مشروط سواء قرر العراق السماح للقوات الأمريكية بالبقاء أو طردهم".

وتابع: "نأمل في أن يتم تنفيذ قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأمريكية".

وأشار مسجدي إلى أن "القوات الأمريكية اغتالت علانية وبوقاحة قائدنا العسكري الكبير قاسم سليماني الذي كان ضيفا رسميا للحكومة العراقية".

المصدر: المونيتور