مسد: توقيع مذكرة تفاهم مع "الإرادة الشعبية" في موسكو بعد أيام سيشكل نقطة انعطاف

وصف عضو وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى روسيا، سيهانوك ديبو، المذكرة التي ستوقعها (مسد) مع حزب "الإرادة الشعبية" (قدري جميل) بأنها "نقطة انعطاف حقيقية".

ونقلت وكالة أنباء هاوار عن ديبو أن "المذكرة التي سيتم توقيعها الإثنين القادم، "تُعد أفضل ما وقع إلى اللحظة، لها الفائدة الوطنية السورية على مختلف الجغرافية السورية لكل مكونات شعب سوريا وبشكل أكبر للمعارضة الوطنية الديمقراطية، كما يمكن القول بأنها نقطة انعطاف حقيقية".

وأضاف ديبو إن توقيع المذكرة التي سينشر نصها لاحقا سيعقبها لقاء مع الخارجية الروسية في اليوم ذاته، وقال إن المذكرة "تصلح كي تكون خارطة طريق أو نصا لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا إن كان في احتلالها وتقسيمها أو إعادة انتاج أي نظام استبدادي مركزي".

وأشار ديبو إلى أن وفدا من "مسد" وصل إلى موسكو بدعوة من الخارجية الروسية، ويضم الوفد كلا من رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد إلهام أحمد ونائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، إضافة إلى ديبو ممثل "مسد" في مصر.

المصدر: وكالة أنباء هاوار