صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي

ذكرت تقارير صحفية لبنانية يوم السبت أن القاضي غسان عويدات المكلف بالتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، يتجه إلى التنحي عن الملف.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن معلومات أفادت بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتجه إلى عرض تنحيه عن ملف انفجار مرفأ بيروت، في حال طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان الاستماع إلى إفادة الوزير السابق غازي زعيتر لصلة القربى بينهما كونه زوج شقيقته.

وأضافت أنه في حال حصل هذا الاستدعاء، سيعرض تنحيه عن الملف احتراما للقانون الذي يشير إلى تنحي القاضي عن النظر في الملف عند وجود إفادة مماثلة في قضية ينظر فيها بصفته مدعيا عاما عدليا.

وفي انتظار أن يعرض القاضي عويدات تنحيه، ثمة وجهة نظر قانونية تذهب إلى أن الأمر يتوقف على القرار الذي سيتخذه المحقق العدلي في ضوء الاستماع إلى إفادة الوزير السابق غازي زعيتر في حال قرر سماعها.

وهز انفجار مروع مرفأ مدينة بيروت مؤخرا، راح ضحيته أكثر من 180 قتيلا، وخلف أكثر من 5 آلاف مصاب.

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية