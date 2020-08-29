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السعودية.. الأمن يقبض على عصابة سلب مركبات تستخدم السلاح الأبيض

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السعودية.. الأمن يقبض على عصابة سلب مركبات تستخدم السلاح الأبيض
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فككت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض خلية إجرامية ارتكبت 9 جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض.

وكتب الأمن العام السعودي على "تويتر"، أنه تمت الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا 9 جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة وإيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها.

وأضاف أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية ومخالفات مرورية، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: تويتر

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