الخارجية الفلسطينية: 237 وفاة و5707 إصابات بكورونا بين جالياتنا بالعالم

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيرس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينة في العالم بلغ 5707 حالات، والوفيات الناجمة عن العدوى 237 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالة وفاة و5 إصابات جديدة جراء المرض بين أبناء الجاليات الفلسطينية اليوم السبت.

وتعود الوفاة الجديدة لمواطن عمره 63 عاما مقيم في السعودية، ليرتفع إجمالي وفيات كورونا الفلسطينية في السعودية إلى 76 حالة.

وسجلت الإصابات الـ5 الجديدة بين الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وبذلك بلغت حصيلة الإصابات 3454 حالة، فيما لم تسجل هناك أي وفيات لليوم الثاني عشر على التوالي ليستقر عددها عند 72 حالة.

المصدر: وفا