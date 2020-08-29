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نتنياهو يشيد بقرار الإمارات إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية

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نتنياهو يشيد بقرار الإمارات إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية
Reuters JAS
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة اليوم السبت، حول قرار الإمارات إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية، معتبرا ذلك "خطوة هامة لدفع الازدهار في المنطقة".

وكتب نتنياهو: "أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع المواطنين الإسرائيليين. هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما" .

وكان رئيس الإمارات قد أصدر مرسوما السبت، بإلغاء قانون عام 1972 لمقاطعة إسرائيل، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن المرسوم الجديد "يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل".

المصدر: "تويتر" + وكالات

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