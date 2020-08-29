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فنانة مصرية توجه رسالة للسيسي

أخبار العالم العربي

فنانة مصرية توجه رسالة للسيسي
Reuters
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وجهت الفنانة المصرية عبير صبري، رسالة لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بعد الكلمة التي ألقاها اليوم السبت على هامش تدشينه مجموعة من المشروعات التنموية.

وعلّقت عبير صبري على جملة للسيسي قال فيها للشعب المصري: "إذا كنتم لا تريدونني ليست لدي مشكلة والدولة لا يجوز أن تغيب ثانية".

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وكتبت في حسابها على إنستغرام: "إزاي تقول كده يا ريس.. دي مصر بتكبر بيك وبتنهض بيك وبتتشرف بيك وسط الدول كلها.. ده انت الايجابيه والعمل والجهد والصدق والاخلاص والصبر والتحمل والامانه اللي في مصر".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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