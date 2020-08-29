ليبيون يستقبلون باشاغا استقبال الأبطال في مطار معيتيقة (فيديو)

استقبل متظاهرون يحملون صور وزير داخلية حكومة الوفاق الموقوف احتياطيا فتحي باشاغا، وهتفوا بتنصيبه رئيسا للبلاد، ورددوا شعارات طالبت فايز السراج بالرحيل.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بوصول باشاغا إلى مطار معيتيقة الدولي قادما من تركيا.

وقالت المصادر إن رتلا عسكريا تحرك من مدينة مصراتة إلى مطار معيتيقة لمرافقة الوزير المقال وحمايته.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية توقيف باشاغا احتياطيا عن العمل، للتحقيق معه بشأن التظاهرات الأخيرة، وتكليف خالد أحمد التيجاني بتسيير مهام الوزارة.

ويأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن ليبية ضد سوء الأوضاع المعيشية، وسط دعوات لتظاهرة مليونية في طرابلس.

يتبع..