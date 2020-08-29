السعودية.. عودة سفينة سياحية لميناء الملك عبد الله بعد يومين من انطلاقها بسبب كورونا

عادت سفينة "سيلفر سبيريت" السياحية إلى ميناء الملك عبد الله في رابغ على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في إقليم تهامة غرب السعودية، بعد اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط، جاء في بيان شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، أن الطاقم الصحي الخاص بالسفينة اشتبه بإصابة شخص على متنها بفيروس كورونا عقب انطلاق السفينة الخميس الماضي في رحلة من ميناء رابغ، مشيرة إلى أنه تم على الفور عزل الحالة عند اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها، وتوجيه جميع الركاب بالبقاء في أجنحتهم الخاصة، حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

وأضافت أنه "حرصا على سلامة الجميع، عادت السفينة اليوم (السبت) إلى ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وكان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة، وتحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى، لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى حصر المخالطين لمتابعتهم".

وأكدت الشركة أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم هي الأولوية القصوى لديها، منوّهة إلى أنه يتم تطبيق جميع البروتوكولات، وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط