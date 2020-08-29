داخلية غزة: تمديد حظر التجول في كافة المحافظات 48 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، تمديد حالة حظر التجول في كافة المحافظات 48 ساعة أخرى اعتبارا من هذه الليلة، وذلك في إطار جهود منع تفشي كورونا.

وأضاف البزم في حديثه للصحفيين أنه "تقرر إجراء الفصل التام والكامل بين المحافظات، ومنع التنقل بينها بشكل تام"، مؤكدا البدء في "فرض إجراءات فصل مشددة في محافظة شمال القطاع، حيث تقوم الآن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بالفصل الكامل بين البلدات والمخيمات فيها".

ودعا البزم "جميع المواطنين لتشديد إجراءات السلامة والوقاية"، لافتا إلى أن الشرطة "ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

المصدر: RT