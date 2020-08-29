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ماذا طلب نائب لبناني من الرئيس عون حيال زيارة مرتقبة لمسؤول أمريكي؟

أخبار العالم العربي

ماذا طلب نائب لبناني من الرئيس عون حيال زيارة مرتقبة لمسؤول أمريكي؟
@LBpresidency
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طالب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير اللبناني السابق وئام وهاب الرئيس ميشال عون بـ"الإيعاز للأمن العام بمنع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر من دخول المطار".

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نحن بلد بلا كرامة واتحمل مسؤولية هذا الكلام. فخامة الرئيس أوعز للأمن العام بمنع ديڤيد شنكر من دخول المطار بعد تصريحاته الأخيرة وإلا تكون الدولة بلا كرامة هذا رجل مستفز حقير واطي".

وسيزور شنكر لبنان في الثاني من أيلول المقبل، وأعلنت الخارجية الأمريكية، أنه سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني وسيناقش الجهود المتعلقة بالمساعدات الأمريكية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

وسيحث شنكر القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة، كما سيدعو إلى تشكيل حكومة خالية من الفساد تلبّي مطالب اللبنانيين، بحسب ما ذكره موقع النشرة اللبنانية.

المصدر: تويتر

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