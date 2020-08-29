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السيسي يشكر المصريين على موقفهم من سد النهضة وما يحدث على حدود مصر الغربية

أخبار العالم العربي

السيسي يشكر المصريين على موقفهم من سد النهضة وما يحدث على حدود مصر الغربية
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية للمصريين على وعيهم وردود الأفعال على التطورات بشأن الملفات الكبرى التي تتناولها الدولة المصرية.

وقال السيسي: "تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال على التطورات والأزمات الكبيرة في المنطقة وخاصة الحدود الغربية وملف "سد النهضة".

وأضاف: "المصريون كانوا خائفين من أن تتورط البلاد، لكن الشعب المصري شعب منتبه وحريص على إنجازاته وقلق على قواته المسلحة أو انزلاق الدولة وراء إجراء لن يكون في صالحها".

وتابع: "أسجل احترامي وتقديري لوعي المصريين"، داعيا شباب مصر إلى تسليط الضوء على الملف الذي تطرق له.

المصدر: RT

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