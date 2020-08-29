شاهد شبيه حسن نصر الله (بالصور)

تناقلت وسائل الإعلام اللبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي صورة قال الناشطون إنّها للأمين العام للسيد حسن نصرالله، حتى اتضح لاحقا أنها لشبيهه.

وحسب ما أفاد ناشطون فإنّ الصورة نشرت على إحدى قنوات "تلغرام" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت القناة أن هذه الصورة تعود لعلي سلمان، المعروف بأنه شبيه نصر الله فيما قال ناشطون، إن الصورة تعود لشقيق نصر الله حسين.

وعلي سلمان (أبو عباس) هو أحد شهداء حزب الله، وانتسب لكشافة الإمام المهدي فوج الإمام الرضا في بئر العبد، ثم التحق بصفوف المقاومة عام 1985، وكان يعمل ضمن فريق الحماية التابع لنصر الله.

واستشهد أبو عباس في 25-12-1989 في منطقة كفر ملكي بإقليم التفاح.

المصدر: لبنان 24