حكومة الوفاق تعين صلاح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع والفريق أول محمد الحداد رئيسا للأركان

عينت حكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فائز السراج، صلاح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع، والفريق أول محمد الحداد رئيسا للأركان.

وجاء الاتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال اجتماع هو الثالث للمجلس خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وذلك برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس بموقع "فيسبوك".

وبحث المجلس الإجراءات والتدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وقطاع الخدمات ومتابعة أوجه الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تشكيل لجنة يرأسها النائب بالمجلس عبد السلام كجمان وتضم عضو المجلس أحمد حمزة ووزير المالية فرج أبومطاري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور طلال عجاج، وذلك لمراجعة إنفاق قطاع الصحة خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، على أن تقدم نتائج عملها خلال 15 يوما.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، مشيرا إلى الاستمرار في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة الوضع الراهن.

المصدر: RT