مصدر لـRT: وفد "مسد" يزور روسيا لتوقيع مذكرة تفاهم مع حزب "الإرادة الشعبية"

أفاد عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية في تصريح لـRT بزيارة وفد من "مسد" إلى روسيا لتوقيع مذكرة تفاهم مع حزب "الإرادة الشعبية" تتعلق بالحل السياسي في سوريا.

وقال سنحاريب برصوم عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقواطية في تصريح لـRT، إن وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية يقوم بزيارة عمل إلى روسيا الآن، يضم كلا من سنحريب برصوم، إلهام أحمد، حكمت حبيب سيهانوك ديبو.

وتابع برصوم: "من المقرر خلال هذه الزيارة أن يوقع الوفد مذكرة تفاهم مع حزب الإرادة الشعبية تتضمن عدة نقاط متعلقة برؤية الطرفين للحل السياسي في سوريا".

كما يتضمن برنامج وفد مجلس سوريا الديمقراطية عدة لقاءات في موسكو ومنها لقاء مع المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

من جهتها لم تعلن أي جهة رسمية روسية عن هذه الزيارة، ولم تعلق على أنبائها.

المصدر: RT