الإليزيه يكشف زمان ومكان لقاء ماكرون بفيروز: موعد على فنجان قهوة

أدرج قصر الإليزيه لقاء الفنانة اللبنانية فيروز على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت في أقل من شهر، والمزمعة الاثنين المقبل.

وكتب ماكرون: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في إنطلياس مساء الاثنين".

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وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله مساء الاثنين في منزلها في الرابية قرب إنطلياس بشمال بيروت بعيدا عن العدسات الإعلامية.

ولم يصدر أي تعقيب من مكتب فيروز في لبنان أو من ابنتها المخرجة ريما الرحباني.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء حيث سيزور الأحياء المنكوبة بالانفجار كما سيزرع شجرة أرز مع أطفال لبنانيين شمال شرق بيروت.

وتفاعل عدد من الفنانين والإعلاميين مع الإعلان عن لقاء الرئيس الفرنسي فيروز.

واعتبر الفنان اللبناني ملحم زين في اتصال مع رويترز أن الرئيس الفرنسي "سوف يحصل على وسام الشرف من رتبة فيروز من خلال هذا اللقاء لكون الاجتماع بها سوف يدوّنه في سجله ويتذكره الرأي العام أكثر من أي لقاء سياسي آخر".

وكان الرئيس الفرنسي اختتم زيارة إلى بيروت في السابع من أغسطس الحالي وكتب على تويترك: "بحبك يا لبنان" وهو عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبة اللبنانيين طيلة 15 عاما من الحرب الأهلية.

وتربط فيروز بفرنسا علاقات صداقة متينة توطدت في عام 1975 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي ضمن برنامج (سبيسيال ماتيو) الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو وقدمت هناك أغنية (حبيتك بالصيف).

واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في الاولمبيا باريس عام 1979 وغنت (باريس يا زهرة الحرية).

ونالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك عام 1998.

المصدر: رويترز