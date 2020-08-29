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الجيش اللبناني: 7 أشخاص في عداد المفقودين منذ انفجار بيروت

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني: 7 أشخاص في عداد المفقودين منذ انفجار بيروت
Reuters
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أفاد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد بأنه لايزال هناك 7 مفقودين حتى اليوم جراء انفجار المرفأ الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس.

وقال عاد خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري على الأقل (وفقا لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني).. عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين".

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وتحقّق السلطات بمشاركة محققين فرنسيين وأميركيين في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ ست سنوات.

وتسبّب الانفجار بمقتل 188 شخصا وتخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

المصدر: وكالات

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