شاهد.. فيديو يكشف "خدعة عسكرية" إسرائيلية على الحدود مع لبنان

نشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو استهداف الجيش الإسرائيلي لهدف وهمي وضعه على الحدود مع جنوب لبنان.

وكشف "حزب الله" عن استخدام الجيش الإسرائيلي دمى على شكل جنود لخداع مقاتليه على الحدود اللبنانية.

والتقطت عدسة الإعلام الحربي للمقاومة في لبنان هذا الفيديو يوم الأحد 23 عصرا، في خراج بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وأوضحت أن "قوات الجيش استخدمت أساليب تمويه متعددة ليبدو الجندي المزيف وكأنه هدف حقيقي يتحرك على الحدود، من أجل استدراج المقاومة لضرب هدف وهمي، وطي صفحة الرد".

ويظهر في الفيديو روبوت يتحرك ذهابا وايابا، ويرفع مجسما لجندي إسرائيلي وسط سحابة دخانية مفتعلة، أثناء نشاط هندسي للقوات الإسرائيلية في منطقة كروم الشراقي".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية