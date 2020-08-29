عون يخاطب مواطنيه بمناسبة "مئوية دولة لبنان الكبير"

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن الرئيس ميشال عون سيوجه غدا الأحد رسالة إلى مواطنيه، ويجري حوارا شاملا بمناسبة مئوية "إعلان دولة لبنان الكبير".

وأوضح بيان الوكالة أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيوجه عند الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رسالة إلى اللبنانيين، لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان "دولة لبنان الكبير" في الأول من سبتمبر العام 1920، يتبعها حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم، يتناول فيه معاني الذكرى وآخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد".

ويأتي خطاب عون في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة وتفاقما لوباء كورونا المستجد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام