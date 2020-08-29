 
مباشر

عون يخاطب مواطنيه بمناسبة "مئوية دولة لبنان الكبير"

أخبار العالم العربي

عون يخاطب مواطنيه بمناسبة
Reuters /FW1F/William Maclean
الرئيس اللبناني ميشال عون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omj0

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن الرئيس ميشال عون سيوجه غدا الأحد رسالة إلى مواطنيه، ويجري حوارا شاملا بمناسبة مئوية "إعلان دولة لبنان الكبير".

وأوضح بيان الوكالة أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيوجه عند الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رسالة إلى اللبنانيين، لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان "دولة لبنان الكبير" في الأول من سبتمبر العام 1920، يتبعها حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم، يتناول فيه معاني الذكرى وآخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد".

ويأتي خطاب عون في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة وتفاقما لوباء كورونا المستجد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا