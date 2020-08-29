السعودية تسجل أقل من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ نحو 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية اليوم عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩، وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 27 حالة وفاة، و1038 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 288,441.

ووفق الوزارة أصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 313911 حالة، من بينها 21630 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1555 حالة حرجة، ووصل عدد المتعافين إلى 288441 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 3840 حالة، ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 52008 فحوصات مخبرية جديدة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية