السفارة الأمريكية في ليبيا: نقدر الشراكة الوثيقة مع السراج وباشاغا

أكدت السفارة الأمريكية لدى طرابلس أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون وتقدر "شراكتها الوثيقة" مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها على "تويتر"، حيث دعت أيضا إلى "التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي".

كما أعادت السفارة نشر بيان البعثة الأممية في ليبيا الذي دعت فيه إلى العودة لعملية سياسية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وتحقق تطلعاته في الكرامة والسلام، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى.

تدعم الولايات المتحدة سيادة القانون، وتقدر الشراكات الوثيقة مع رئيس الوزراء السراج ووزير الداخلية باشاغا، كما تحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي. #ليبياhttps://t.co/ZVgRgwKlgG — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) August 29, 2020

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وكانت البعثة الأممية أعربت عن قلقها "إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين"، مشيرة كذلك إلى قلقها من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت.

وأمس الجمعة، قرر المجلس الرئاسي إيقاف باشاغا، احتياطيا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، مرجعا ذلك إلى جملة أسباب بينها بيانات الوزير الصادرة حول المظاهرات التي تشهدها ليبيا منذ الأحد الماضي.

من جانبه، أعلن باشاغا امتثاله لقرار المجلس، مطالبا بأن يكون التحقيق معه منقولا على الهواء.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية