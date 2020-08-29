 
مباشر

السفارة الأمريكية في ليبيا: نقدر الشراكة الوثيقة مع السراج وباشاغا

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في ليبيا: نقدر الشراكة الوثيقة مع السراج وباشاغا
Reuters
احتجاجات مناهضة للحكومة في طرابلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omi6

أكدت السفارة الأمريكية لدى طرابلس أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون وتقدر "شراكتها الوثيقة" مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها على "تويتر"، حيث دعت أيضا إلى "التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي".

كما أعادت السفارة نشر بيان البعثة الأممية في ليبيا الذي دعت فيه إلى العودة لعملية سياسية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وتحقق تطلعاته في الكرامة والسلام، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى.

إقرأ المزيد
ترحيب في طرابلس ومظاهرات في مصراته بعد قرار إيقاف وزير الداخلية
ترحيب في طرابلس ومظاهرات في مصراته بعد قرار إيقاف وزير الداخلية

وكانت البعثة الأممية أعربت عن قلقها "إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين"، مشيرة كذلك إلى قلقها من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت.

وأمس الجمعة، قرر المجلس الرئاسي إيقاف باشاغا، احتياطيا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، مرجعا ذلك إلى جملة أسباب بينها بيانات الوزير الصادرة حول المظاهرات التي تشهدها ليبيا منذ الأحد الماضي.

من جانبه، أعلن باشاغا امتثاله لقرار المجلس، مطالبا بأن يكون التحقيق معه منقولا على الهواء.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا