العراق.. مواطنون يهاجمون عيادة طبيب ويعتدون عليه بالضرب (فيديو)

أظهر فيديو جديد اعتداء مواطنين عراقيين على طبيب بعد أن هاجموا عيادته في حي الإسكان بمحافظة النجف وسط البلاد.

وهذا الاعتداء هو الثاني على طبيب خلال 24 ساعة في ذات المحافظة بعد الاعتداء الأول على مدير مستشفى الأمل من قبل عائلة متوف بكورونا.

وأظهر مقطع فيديو سابق مجموعة من ذوي متوف بفيروس كورونا، وهم يعتدون بالضرب على الدكتور طارق الشيباني، مدير مستشفى الشهيد حسن الحاتمي (الأمل) في محافظة النجف وسط العراق.

وأصدرت محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، أمس الجمعة، قرارا بتوقيف خمسة متهمين من الذين اعتدوا على مدير المستشفى.

كما قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق آخرين شاركوا بالاعتداء، وطلبت المحكمة من الجهات الأمنية المختصة تنفيذ مذكرات القبض.

المصدر: RT