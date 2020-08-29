السيسي معلقا على بناء مساجد مخالفة للقانون: "هو اللي عايز يبني حاجه لربنا يسرق أرضها"؟

استنكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي سلوك بعض المواطنين وتشييد 77 مسجدا في محافظة البحيرة بطريقة مخالفة للقانون وعلى أراض عامة، قائلا "هو اللي عايز يبني حاجة لربنا يسرق أرضها؟".

وانتقد السيسي أثناء كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، سلوك بعض المواطنين بشأن التعديات على الأراضي، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك ستزيل الحكومة التعديات، وتبني مساجد أخرى للمواطنين.

وقارب السيسي بين خطورة "سد النهضة وخطورة التعدي على الأراضي الزراعي وقال: الناس قلقلون جدا بخصوص سد النهضة والمياه، لكن موضوع التعدي على الأراضي الزراعية خطير جدا، ولن أقول بس النسبة لكنه خطير جدا".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لمحافظ البحيرة بشأن ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مقدما الدعم من الحكومة له، قائلا "بشكرك وأنا معاك، واحنا كمان مش عايزين نضر الناس ونجهز الأراضي رغم إنهم متعدين لكن احنا مش هنضيعهم برضو".

المصدر: وسائل إعلام مصرية