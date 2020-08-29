مسؤول عراقي: حزب العمال الكردستاني يختطف الأطفال والنساء الإيزيديات

اتهم قائم مقام قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية، محما خليل، اليوم السبت، حزب العمال الكردستاني، بممارسة اختطاف الأطفال والنساء الإيزيديات وزجهم في سجون سرية تابعة له.

وقال خليل في بيان صحفي، إن "تواجد هذا الحزب في سنجار يؤدي إلى شرخ كبير في المجتمع السنجاري ويقف حائلا أمام ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكوناته، كما أنه يقف حائلا أمام عودة النازحين وإعمار مدنهم".

وأضاف، أن "تواجد حزب العمال الكردستاني مرفوض تماما من قبل الشعب السنجاري، وبالخصوص الأغلبية الإيزيدية الذين يمثلون 90% من سكان المنطقة".

وأشار خليل إلى أن "الإيزيديين الذين تعرضوا لفقدان أعزائهم واحبائهم من أطفالهم وبناتهم وتشريدهم من من قبل عصابات داعش الإرهابية، يتخوفون اليوم من تواجد قوة أجنبية متمثلة ب‍حزب العمال الكردستاني الذي مارس بحقهم سياسة الكبت والاختطاف وزج الإيزيديين في سجون سرية".

المصدر: RT