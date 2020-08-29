غريق جديد وانتشال جثة ثانية من شواطئ الإسكندرية
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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يواصل فريق غواصين في مدينة الاسكندرية بمصر البحث عن جثة شاب آخر غرق مساء الجمعة، في العلمين بجوار فندق "ألماظة".
وانتشلت فرق الإنقاذ في وقت سابق جثة غريقين بشاطئ النخيل، أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والآخر 21 عاما.
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يذكر أن 5 من المصطافين كانوا يسبحون في شاطئ النخيل، الذي أصدرت السلطات تعليمات بإغلاقه، وقد تعرض الخمسة للغرق، ولكن تم إنقاذ 3 فيما غرق اثنان.
المصدر: المصري اليوم