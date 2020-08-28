خبير مياه مصري يكشف لـRT مستقبل مفاوضات سد النهضة

قدم خبير المياه المصري عباس شراقي في حديث خاص لـRT، احتمالين اثنين لمستقبل مفاوضات سد النهضة، إثر بيان وزارتي الري المصرية والسودانية بخصوص تعثر المفاوضات.

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وقال شراقي إن مستقبل المفاوضات أمام طريقين، إما إعلان فشلها وكتابة تقرير إلى مجلس الأمن عن ذلك، أو سعي الدول المعنية مرة أخرى لتقريب وجهات النظر وتحديد موعد لعقد قمة مصغرة في القريب العاجل.

وأضاف شراقي أن الاحتمال الثاني هو الأقرب، فمن خلال الفترة السابقة "تتضح عدم فاعلية دور الاتحاد الإفريقي أو مجموعة المراقبين الدوليين".

وكانت وزارة الري المصرية أعلنت في وقت سابق من اليوم استمرار الخلاف بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية في جدول مفاوضات سد النهضة.

من جانبه، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، تعثر دمج مقترحات السودان ومصر وإثيوبيا في مسودة واحدة حول سد النهضة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT