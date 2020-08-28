العراق.. أربيل تزود بغداد بـ500 ميغاواط من الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق، كمال محمد صالح، اليوم الجمعة، تزويد الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء.

وقال في بيان صحفي، إن "إقليم كردستان زود الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء منذ الثامن والعشرين من يوليو الماضي"، مبيناً أن "التزويد تم عن طريق شركتي كار وقيوان".

وأضاف صالح، أن "الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية للشركتين، وتوفّر الوقود اللازم للتوليد"، مشيراً إلى أن "هذه الطاقة يتم انتاجها من الوحدات التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الوقود اللازم للتوليد".

وأشار وزير كهرباء كردستان العراق، إلى أن "هذا التجهيز لا يؤثر سلباً على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة في الإقليم".

المصدر: RT