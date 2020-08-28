العراق يسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters Alaa Al-Marjani
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 4177 إصابة و74 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 22634 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1547498 نموذجا".
وأضافت: "كما تم تسجيل 3865 حالة شفاء خلال ذات المدة".
وبلغ مجموع حالات الوفاة في العراق منذ ظهور كورونا فيه 6814 وفاة، والإصابات 223612، بينما حالات الشفاء بلغت 164874.
المصدر: RT