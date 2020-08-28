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غضب في العراق بعد فيديو لاعتداء وحشي على مدير مستشفى بالنجف (فيديو)

أخبار العالم العربي

غضب في العراق بعد فيديو لاعتداء وحشي على مدير مستشفى بالنجف (فيديو)
Reuters
العراق
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سادت حالة من الغضب في العراق، بعد تداول فيديو لاعتداء عدد من المواطنين على مدير مستشفى بالنجف.

وأكد ناشطون أن مجموعة من الأشخاص من ذوي مريض بفيروس كورونا، اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني، مدير مستشفى الشهيد حسن الحاتمي "الأمل" بالنجف، والمخصص لعلاج مرضى الفيروس بعد وفاة قريبهم، وأسقطوه أرضا، وتم نقله إلى المستشفى.

وتداول المغردون صورة للدكتور الشيباني بعد الاعتداء عليه تظهر إصابته بمجموعة من الكدمات وكسر في يده اليمنى، ولا يستطيع الوقوف على قدميه.

وأظهر مقطع مصور، رصد موقع RT مجموعة من الأشخاص وهم ينهالون بالضرب على مدير المستشفى طارق الشيباني، فيما تدخل بعض أفراد الكوادر الصحية لتخليصه منهم.

من جهتها، دانت دائرة صحة النجف الحادث وأكدت مؤازرتها للعاملين بالمستشفى إثر هذا الاعتداء، الذي أدى لحدوث حالة من الرعب والفزع لدى المرضى والعاملين بالمستشفى والزائرين.

وقررت محكمة تحقيق محافظة النجف توقيف المتهمين بالاعتداء على مدير مستشفى الأمل. 

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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