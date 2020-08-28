الري السودانية: مناسيب الخرطوم تتجاوز أعلى رقم وشندي تقترب من معادلة أعلى منسوب

جددت لجنة الفيضان بوزارة الري السودانية تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل لتسجل أرقاما غير مسبوقة، معلنة بلوغ محطة الخرطوم 17.45 متر متجاوزة أعلى رقم مسجل وبلغ 17.26 متر.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن لجنة الفيضان توقعت أن تعادل محطة شندي يوم الأحد أعلى رقم مسجل 18.07 متر.

وتوقعت لجنة الفيضان في بيانها يوم الجمعة أن تواصل بعض الأحباس ارتفاعها، مبينة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الهضبة الإثيوبية ستؤدي إلى ارتفاع وارد محطة الديم إلى حدود 905 ملايين متر مكعب، بينما تؤدي الأمطار الغزيرة التي هطلت في حوض العطبراوي لارتفاع إيراد العطبراوي.

ويشهد قطاع سد مروي الدبة انخفاضا في حدود 2 سم، ويسجل القطاع الدبة دنقلا استقرارا حيث سجلت محطة دنقلا اليوم 15.20 متر ومن المتوقع أن تسجل السبت 15.18 متر.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

المصدر: وكالات