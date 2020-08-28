وزير الخارجية الجزائري يزور مالي لأول مرة بعد الانقلاب

يزور وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم دولة مالي، اليوم الجمعة، بصفته مبعوثا من الرئيس عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وأوضح البيان أن الزيارة تدوم يوما واحدا، وتندرج "في إطار العلاقات التاريخية وتضامن الجزائر المطلق مع الشعب المالي، وتمسكها بالأمن والاستقرار في هذا البلد".

وتأتي زيارة بوقادوم بعد أكثر من أسبوع على الانقلاب العسكري الذي قاده ضباط في الجيش المالي، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كايتا وأدى لاعتقاله قبل أن يطلق سراحه وينقل إلى منزله في العاصمة باماكو.

ورغم إدانة الانقلاب من طرف المجتمع الدولي، فإنه لم يلق معارضة تذكر في باماكو. إذ استأنف سكان مالي نشاطاتهم غداة الانقلاب، وواصل التلفزيون العام (أو إر تي إم) بث برامجه.

🔷وزير الخارجية في زيارة للعاصمة المالية #باماكو مبعوثا لرئيس الجمهورية pic.twitter.com/xuNb43WK06 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 28, 2020

المصدر: وكالات