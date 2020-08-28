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مصر.. تفاصيل تنفيذ وحدة "بلاك كوبرا" عملية اعتقال القيادي "الإخواني" محمود عزت

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مصر.. تفاصيل تنفيذ وحدة
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بلاك كوبرا
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قالت وسائل الإعلام المصرية إن وحدة "بلاك كوبرا" التابعة لقطاع الأمن الوطني، هي التي نفذت عملية اعتقال القيادي "الإخواني" محمود عزت.

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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن "الوحدة نفذت واحدة من أقوى الضربات القاضية للتنظيمات الإرهابية والتي نجحت خلالها في ضبط القيادي الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية بالتجمع الخامس".

ونفذ رجال قوات "البلاك كوبرا" العملية فجر اليوم "بناء على معلومات مؤكدة، وتم اقتحام الفيلا في عملية استمرت 25 دقيقة انتهت بالقبض على محمود عزت".

وعثرت القوات داخل الفيلا على "كتيبات وأوراق خاصة بالتنظيم الدولي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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