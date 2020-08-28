بعد أزمة وزير النقل مع أهالي الصعيد.. نشر صور إنشاء محطة خاصة بـ"صعيد مصر" (صور)

نشرت وسائل الإعلام المصرية تصميمات وشكل محطة قطارات "صعيد مصر" الجاري إنشاؤها في منطقة بشتيل لتبدأ وتنتهي بها قطارات خط الصعيد بدلا من محطة مصر برمسيس.

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وستضم المحطة الجديدة ورش صيانة للجرارات وعربات السكة الحديد ومباني خدمات ومول تجاري، حيث أنه من المخطط بدء نقل قطارات الصعيد إليها خلال فترة بعد عامين إلى 3 أعوام، مع انتهاء تنفيذ المشروع كاملا خلال 5 سنوات.

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية إنه في إطار خطة الدولة لتخفيف الزحام المروري عن ميدان رمسيس بالقاهرة تم التخطيط لتنفيذ محطة لقطارات الصعيد بمنطقة بشتيل بالجيزة وأخرى مستقبلية لقطارات الوجه البحري في قليوب بالقليوبية.

وكانت قد نشبت أزمة بين أهالي الصعيد ووزير النقل المصري، كامل الوزير، بسبب تحويل قطارات الصعيد المتجهة إلى العاصمة إلى محطة بشتيل، عوضا عن محطة رمسيس.

المصدر: اليوم السابع