الكشف عن السبب الحقيقي وراء قتل أخطر مجرم مصري في أمريكا لابنتيه والقبض على شخصين معه

كشف موقع "سي بي إس" نيوز أن السبب الحقيقي وراء قيام المواطن المصري ياسر عبد الفتاح سعيد أو ياسر عبد السيد بقتل ابنتيه منذ 12 عاما هو موعد غرامي.

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وأوضح الموقع أن أحد أفراد الأسرة قال للشرطة، إن المشتبه به كان قد هدد ابنته سارة بـ"الأذى الجسدي" بسبب ذهابها إلى موعد غرامي مع شخص غير مسلم.

وأشارت جايل جاتريل، عمة والدة البنتين، إلى أن الحادث "جريمة شرف" على حد قولها.

وقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي كذلك إلقاء القبض على ياسر بعد هروبه 12 عاما وشخصين آخرين، هما إسلام عبد السيد، ابن المشتبه به، وياسين عبد السيد شقيق المشتبه به، ويواجه الاثنان اتهامات بإيواء شخص هارب.

وأوضح الموقع أن ياسر عبد السيد متهم بإطلاق النار على بنتيه داخل سيارة الأجرة الخاصة به. وفتحت السلطات تحقيقا في جريمة قتل في الأول من يناير 2008 بعد العثور على الفتاتين أمينة وسارة مقتولتين بالرصاص.

المصدر: وكالات