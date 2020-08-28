مصادر: ماكرون سيلتقي فيروز خلال زيارته للبنان

نقل الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم عن مصادر فرنسية قولها إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد يلتقي السيدة فيروز خلال زيارته المرتقبة مطلع سبتمبر إلى بيروت.

وأشار كرم في تغريدة عبر صفحته الخاصة في "تويتر" إلى أن بعض المصادر الصحافية الفرنسية تتداول نية الرئيس الفرنسي لقاء السيدة فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة.

وتداول ناشطون مرارا في الآونة الأخيرة أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بصحة السيدة فيروز، كما سرت شائعات أكثر من مرة عن وفاتها.

بعض المصادر الصحافية الفرنسية تتداول نية الرئيس الفرنسي #ايمانويل_ماكرون لقاء السيدة #فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة إلى #لبنان. فهل سينجح في مسعاه ويُخرج أيقونة الشعراء والرمز الثقافي الأكبر في لبنان من عزلتها داحضاً كل الشائعات التي تتداولها أبواق مغرضة ومريضة؟ pic.twitter.com/s1CYkTXahe — Ricardo Karam (@RicardoRKaram) August 27, 2020

ويزور ماكرون بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

المصدر: RT