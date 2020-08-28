ملازم في جهاز المخابرات التابع لحكومة الوفاق يعلن استقالته ويكشف الأسباب!

نشرت "بوابة إفريقا" مقطع فيديو لملازم في إدارة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات بحكومة الوفاق الوطني الليبية، وهو يعلن استقالته احتجاجا على تعرضه لاعتداء بالضرب أثناء تأديته لواجبه.

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روى الملازم أنه تعرض للضرب من قبل أحد أفراد "القوة المشتركة"، أثناء تأديته لعمله يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الرجل أن عمله ورفاقه يتمثل في التصدي لأي عمليات تخريب أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أنه تعرض للضرب من دون أي مقدمات من قبل أحد أفراد تشكيل أمني.

وفي شأن ذي صلة، أعلن ممثل لحراك 23 أغسطس الذي ينظم المظاهرات والاحتجاحات التي اجتاحت العاصمة طربلس وامتدت إلى مناطق أخرى شرق وغرب العاصمة منذ 6 أيام، مطالب الحراك، مشددا على ضرورة حل الحكومتين في شرق البلاد وغربها وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء.

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو مشاهد لانتشار واسع لتشكيلات أمنية تابعة لحكومة الوفاق الوطني في ميدان الشهداء الرئيس بطرابلس، حيث طوقت عربات الدفع الرباعي العسكرية الميدان محاطة بعدد كبير من المسلحين.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية + RT